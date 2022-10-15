В Пензенской области более 200 тыс. женщин живут в сельской местности

15.10.2022 | 11:11

К Международному дню сельских женщин, который отмечается 15 октября, пензенские статистики рассказали об этой категории населения региона.

На 1 января 2022 года в Пензенской области численность сельчанок составила 207,4 тыс. человек, или 16,3% общей численности населения области. Из них 45,6% - трудоспособного возраста, 40,2 - в возрасте 57 лет и старше, 14,2% - моложе (0-15 лет).

В 2021-м средний возраст жительниц сел и деревень в регионе составил 47,2 года.

В Российской Федерации по состоянию на 1 января 2022 года насчитывалось 18 889,6 тыс. сельчанок (13% от численности всего населения).

«В непростых деревенских условиях они нередко берут на себя роль стержня семьи, принимают важные решения и выполняют большинство хозяйственных обязанностей», - отметили в Пензастате.