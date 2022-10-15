В Пензе состоялась всероссийская конференция библиотекарей

15.10.2022 | 16:00

В модельной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина собрались истинные книголюбы - и те, кто хранит произведения писателей, и те, кто помогает авторам поделиться с миром новым шедевром. Встреча состоялась в рамках ежегодного всероссийского съезда «Библиотечные фонды: проблемы и решения».

«Здесь обсуждаются правовые вопросы, финансовые, технологические, связанные с тем, как лучше и как правильно доставить в ту или иную библиотеку нужные книги», - пояснил ученый секретарь Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов.

С докладами выступили спикеры из десятков регионов страны. Вопросы подняли злободневные: как, с точки зрения закона, необходимо поступать издательствам, какие книги выпускать в печать, а в каких налицо запрещенные темы, например призывы к экстремизму.

«Что важно - законодательство и все материалы, списки экстремистских организаций все время пополняются. За этим надо следить», - подчеркнула заведующая отделом Российской национальной библиотеки Татьяна Петрусенко (г. Санкт-Петербург).

Светлана Демина, представитель московского издательства, уже не первый год сотрудничает со многими писателями Пензы.

«Это авторы из вузов. Мы выпускаем учебную литературу для поддержания образовательного процесса», - уточнила специалист.

В 2022 году форум провели в 15-й раз.