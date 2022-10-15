Общество

Пензенское казачество организовало сбор средств для мобилизованных

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Небольшой казачий хутор появился в центре города - вольные люди собрались на площади у Дома молодежи. Под открытым небом состоялся концерт, прозвучали старинные песни. Так открылась осенняя казачья ярмарка «Равнение на победу».

Никаких вредных добавок - исключительно натуральная продукция. Все выращено и обработано на Пензенской земле.

«Компоты, варенья, соленья, салаты, помидоры, огурцы, грибы - все сделано с любовью, своими руками и с теплотой в душе», - рассказала участница казачьей ярмарки Дарья Судьина.

От садоводов и огородников не отстали мастера декоративно-прикладного творчества. Они привезли лучшие работы.

«Игрушки связаны крючком, работа несложная, но довольно длительная, занимает время. Кроме них - детские шапки, брелоки, игрушки из текстиля», - перечислила участница казачьей ярмарки Наталья Рудакова.

Благотворительную ярмарку «Равнение на победу» в областном центре организовали впервые.

«Мы проводим сбор средств для мобилизованных в зону специальной военной операции и для земляков-казаков, находящихся там уже не первый месяц», - сообщил атаман Пензенского союза казаков Евгений Пучков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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