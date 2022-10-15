Пензенские пчеловоды передали мобилизованным тонну меда

15.10.2022 | 18:30

Цветочный, липовый, гречишный - пензенские пчеловоды решили собрать мед для мобилизованных земляков. Кинули между собой клич, на который все сразу отозвались. Уговаривать поделиться сладкой продукцией никого не пришлось.

«Звоню - человек работает: сегодня суббота, он едет на пасеку, чтобы убрать пчел на зимовку. «Не могу приехать, надо пчел укрыть. Что за повестка?» - «Надо мед мобилизованным». Все бросает, приезжает», - рассказал председатель областного общества пчеловодов Юрий Кабанов.

Виктор Шибаев принес свыше 30 килограммов полевого меда с пленкой на поверхности. В ней - особая ценность.

«Содержит все микроэлементы, которые приносит пчела. Пока стоит, эти микроэлементы осаждаются», - пояснил пчеловод.

Это не первая акция - мед уже собирали для эвакуированных жителей Донбасса. Теперь настала очередь передать сладкий и полезный продукт тем, кто встал на защиту Родины. На каждой емкости оставили пожелания доброго здоровья.

Всего собрали более тонны меда.