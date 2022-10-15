Пензенские контейнерные площадки признали далекими от идеала

15.10.2022 | 18:00

О том, что происходит на контейнерной площадке около дома № 15 на улице Дзержинского, теперь знают не только местные жители, но и депутаты, и чиновники. На заседании комиссии пензенской думы по безопасности и городскому хозяйству проблему состояния таких территорий озвучил Алексей Шуварин.

«Могу сказать, что находится в антисанитарном состоянии, крайне ужасающем. Ее чуть-чуть подметут, но она убита настолько, что не то что мусор выкинуть - к ней близко подходить страшно», - сообщил депутат.

За состояние площадок на муниципальной земле ответственность несут районные администрации. Им выделяют средства на заключение договоров с подрядчиком на обслуживание таких мест. Внешний вид контейнеров, бункеров, ограждений не должен вызывать неприязнь.

«В текущем году город занял первое место в региональном конкурсе как самый благоустроенный. Были выделены денежные средства в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. На эти средства в Железнодорожном районе обустраивают новые контейнерные площадки. Также происходит обустройство площадок по 7 адресам», - доложил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Станислав Зотцев.

В ряде районов при поддержке бизнес-сообщества местные администрации провели реконструкцию площадок. Хотя положительная динамика налицо, негатива пока еще предостаточно.

«До сих пор отсутствует дезинфекция контейнеров, которые увозят, этим не занимаются. Поставили наконец точку, кто должен следить за мусором, рассыпанным по площадке: определили, что отвечает собственник, а УБО - только за тот, что высыпался. Но почему-то совершенно не отвечает за то, что из контейнера вылилось!» - указал на недочет депутат Пензенской городской думы Александр Смирнов.

«Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками относятся к твердым коммунальным отходам. Их вывозят районные администрации», - пояснил депутат Пензенской городской думы Владимир Кузнецов.

«Почему за бюджетные деньги должны убирать то, что должен делать регоператор? Обратите на это внимание, изучите вопрос и доложите тогда», - определил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Вопросы адресованы не только к заместителю городского управления ЖКХ, но и к представителям регоператора, обслуживающим областной центр.