Мэрии рекомендовали подготовиться к предоставлению жилья в Заре

14.10.2022 | 09:12

В Министерстве ЖКХ и ГЗН Пензенской области подвели итоги работы по расселению граждан из аварийного фонда в 2022 году.

В семи муниципальных образованиях план уже выполнен - это Сердобск, Спасск, Исса, Леонидовский сельсовет Пензенского района, Сурск и Канаевский сельсовет Городищенского района, Титовский сельсовет Пачелмского района.

В Пензе, Кузнецке, Каменке, Белинском, Шемышейке, Пачелме и Золотаревке Пензенского района пока продолжают работать над программой.

Администрации города Пензы рекомендовали максимально подготовиться к предоставлению гражданам жилья в 8-этажном многоквартирном доме № 1, который должен быть построен в Заре до 30 ноября 2022 года.

«На территории 13 муниципальных образований Пензенской области расселено 1 602 человека из 832 жилых помещений площадью 23,78 тыс. кв. м. Достижение целевых показателей 2022 года нарастающим итогом: по расселяемой площади - 92,3%, по переселяемым гражданам - 112%», - сообщили в пресс-службе министерства.