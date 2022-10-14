Горожанам рассказали об удобстве онлайн-сервисов «РКС-Пенза»

14.10.2022 | 13:46

«Горводоканал» предлагает самые разные дистанционные сервисы для клиентов. «Личный кабинет» на сайте компании считается самым удобным из них. Запущенный в 2020 году, он оказался востребованным среди жителей Пензы. На сегодняшний день в нем зарегистрировано почти 100 тысяч человек.

С помощью сервиса можно передать показания счетчика, оплатить услуги, подписаться на электронную квитанцию, проконтролировать начисления и оплаты.

Один из главных плюсов «Личного кабинета» для клиентов - оплата квитанций с помощью банковской карты не выходя из дома. Важным отличием онлайн-оплаты служит отсутствие комиссии банка.

Пользователи также могут оставить онлайн-заявку на опломбировку счетчика, подать заявление и подтверждающие документы на проведение перерасчета.

С помощью онлайн-сервиса «Видеоконсультация» можно задать любые вопросы по начислениям, квитанциям, оплате, задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения, а также по аварийным ситуациям.

Воспользоваться сервисом и заказать видеоконсультацию могут все абоненты «РКС-Пенза» через мессенджеры Viber и WhatsApp.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» очень просто: необходимо создать аккаунт на сайте Горводоканала. Эта операция займет всего пару минут - достаточно указать ФИО, номер лицевого счета, адрес электронной почты, код для регистрации в «Личном кабинете» (указан в квитанции за последний месяц) и придумать пароль.

«Общение компании с абонентами через «Личный кабинет» позволяет экономить время и средства потребителей. «РКС-Пенза» работает над тем, чтобы максимально перевести взаимодействие с жителями в интерактивные каналы. Это создаст серьезные преимущества и для абонентов, и для самой компании. Мы стараемся сделать предоставляемые услуги доступнее, анализируя все замечания и предложения, реализуя самые практичные», - рассказал директор по сбытовой деятельности «РКС-Пенза» Ярослав Максимов.

«Личный кабинет» доступен пользователям в любом месте, где есть выход в интернет, и в любое время суток, так что приходить на прием в один из офисов обслуживания Горводоканала теперь не обязательно.