Банк «Кузнецкий» запустил оплату налогов по QR-коду в приложении

13.10.2022 | 11:56

У пользователей сервиса «kuzbank-онлайн» появилась возможность уплачивать налоги в несколько кликов в мобильном приложении для Android и iOS.

Процедура оплаты очень проста: клиенту необходимо в разделе «Оплатить» выбрать пункт «Сканировать штрих-код» и навести камеру телефона на QR-код, размещенный на налоговом уведомлении. Все реквизиты загрузятся автоматически, остается только подтвердить операцию, нажав кнопку «Оплатить».

Данная функция позволит клиентам банка уплатить налоги без комиссии в любое время быстро и безопасно, так как им не придется вводить данные карты и большое количество платежных реквизитов.

В случае если потребуется бумажная квитанция об оплате, ее легко можно найти в истории операций и распечатать.

Более подробную информацию можно получить в любом офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №609 от 12.11.2018. Реклама.