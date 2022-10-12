Общество

«РКС-Пенза» станет обеззараживать сточные воды по новой технологии

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Для повышения эффективности функционирования очистных сооружений канализации по ряду бактериологических показателей и обеспечения эпидемиологической безопасности жителей Пензы и населенных пунктов, расположенных ниже по течению Суры, компания «РКС-Пенза» внедряет новую технологию обеззараживания сточных вод.

«Как показали лабораторные исследования, надежная очистка сточных вод возможна только при применении технологии обеззараживания ультрафиолетовым облучением, которое обладает высоким бактерицидным действием», - рассказал главный управляющий директор «РКС-Пенза» Александр Наголюк.

УФ-облучение - это физический метод обеззараживания, основанный на фотохимических реакциях, которые приводят к необратимым повреждениям ДНК и РНК микроорганизмов. В результате микроорганизмы инактивируются - теряют способность к размножению.

Для внедрения данной технологии ООО «Горводоканал» выполнит в 2023 году реконструкцию очистных сооружений канализации города Пензы. Технологическое оборудование для УФ-очистки уже закуплено. Его установка начнется в следующем году.

«Ультрафиолетовое излучение, в отличие от химических реагентов, не вызывает у микроорганизмов адаптации, а значит и роста резистентности, не изменяет вкус, цвет и запах обрабатываемой воды, не приводит к образованию побочных продуктов. Это особенно важно для обеззараживания воды в питьевом водоснабжении», - добавил Александр Наголюк.

Стоимость реализации мероприятий составляет более 154 млн рублей. Полностью завершить реконструкцию очистных сооружений Пензы планируется в IV квартале 2023 года.

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