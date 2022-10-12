Общество

Пензенцам объяснили, как получить отсрочку при уходе за инвалидом

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Специалисты портала «Объясняем.рф» продолжают отвечать на вопросы, касающиеся частичной мобилизации.

Один из читателей портала поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку от призыва, если у него родная сестра - инвалид I группы, она нуждается в постоянном постороннем уходе, а других родственников нет.

«Я не сам ухаживаю за родственницей-инвалидом, а оплачиваю работу сиделки (есть официальный договор)», - уточнил он.

Обратившемуся ответили, что у него есть такое право. При этом не имеет значения, сам он ухаживает за сестрой или оплачивает работу профессиональной сиделки.

«Для получения отсрочки вам нужно предъявить в военкомат справку об инвалидности сестры, документ, подтверждающий ваше родство, и подтвердить отсутствие других родственников, обязанных содержать ее по закону. Предъявлять договор с сиделкой не требуется», - разъяснили порядок действий эксперты.

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Источник — фото pixabay.com
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