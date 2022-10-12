Общество

Пензенцам напомнили о соблюдении масочного режима

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Пензенцев волнует, отменен ли в регионе масочный режим. В ряде случаев от посетителей требуют воспользоваться средством индивидуальной защиты.

Такую ситуацию жители области наблюдают, например, в медучреждениях.

«У нас отменен масочный режим или нет? Не принимают без маски в больнице», - спросил на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» подписчик Леонид.

Мужчина добавил, что ему непонятно: в каких-то медучреждениях на прием можно явиться без маски, а в каких-то - обязательно с ней.

Леониду ответили другие подписчики: «Вроде везде сейчас без масок, меня без них везде принимают», «Там все кашляют, чихают. Я почти всегда там в маске, боюсь заразиться или заразить кого-то».

На сообщение мужчины отреагировал и представитель регионального правительства. По его словам, в лечебных учреждениях действуют санитарные правила по профилактике коронавируса. Согласно им, соблюдение масочного режима и посетителями, и сотрудниками обязательно.

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