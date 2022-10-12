ЕР: Цель единого штаба волонтеров - поддержка семей мобилизованных

12.10.2022 | 10:07

«Единая Россия», «Молодая гвардия Единой России» и #МЫВМЕСТЕ создадут штабы для помощи семьям мобилизованных по всей стране. Помощь будут оказывать в формате «одного окна» - поступающие в штаб заявки от семей станут распределять между волонтерами и в режиме реального времени отслеживать их исполнение, сообщает ER.ru.

Замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова напомнила, что с первых дней частичной мобилизации на базе общественных приемных и штабов общественной поддержки партии начали работу центры помощи семьям военнослужащих, которые отправляются в зону СВО.

«В общественные приемные уже поступило более 7 000 заявок. Люди обращаются за юридической помощью, просят помощи с оформлением документов, спрашивают о порядке предоставления различных субсидий. Поступают запросы бытового характера - кому-то нужно отвести детей в кружки, кому-то нужна помощь по уходу за пожилыми людьми.

Наши региональные отделения провели огромную работу по координации с органами исполнительной, региональной, местной власти и отработали уже множество конкретных вопросов. Сегодня нам необходимо выработать системный подход к работе с людьми, чтобы эта помощь была еще более эффективной и оперативной, а людям не приходилось думать о том, куда обратиться, чтобы они знали и чувствовали, что эта помощь рядом», - отметила Дарья Лантратова.

Так, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области и регионального исполкома партии Сергей Мельников сообщил, что в данный момент в регионе развернут добровольческий центр, который получил развитие в период пандемии.

«Мы решили выступить объединяющей структурой - волонтерский корпус и члены партии «Единая Россия». На базе партии будет действовать кол-центр. Он уже существует. Пока работали по единому номеру 122-1 по вопросам мобилизации, поступило порядка 20 тысяч звонков. Сейчас дополнительно разворачиваем еще один телефон - 8 800 444 31 22. Этот номер будет работать постоянно.

Дополнительно в каждом районе до семей мобилизованных доведены номера местных отделений партии, при которых организуют сбор гуманитарной помощи, всех заявок и просьб, которые будут поступать от семей мобилизованных», - пояснил Сергей Мельников.

По словам руководителя фракции, волонтеры также будут оказывать помощь в сопровождении детей в детские сады и школы, организовывать по мере необходимости группы дневного и вечернего пребывания.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев напомнил, что оставить заявку на оказание помощи уже можно по телефону горячей линии 8 800 200 34 11.