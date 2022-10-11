В Пензе стартовала конференция о библиотечных фондах

11.10.2022 | 19:32

Участники всероссийской конференции «Библиотечные фонды - проблемы и решения» встретились в Пензе. В областной центр приехали представители книгохранилищ из десятков регионов. Один из главных вопросов - как сделать так, чтобы читатели из разных городов имели доступ к возможно большему числу изданий.

«Сейчас тренд на самопубликацию. До 30% того, что издается сейчас, издается за счет средств авторов на платформах самопубликаций, то есть минуя издательства, книготорговые фирмы, мимо нас», - сообщила председатель секции Российской библиотечной ассоциации Ирина Эйдемиллер (г. Санкт-Петербург).

Мероприятие носит научно-практический характер, поэтому не все темы конференции интересны широкой публике. Но есть и докладчики, услышать которых - мечта любого книгочея. Например, Анна Тимакова рассказала о современной российской литературе и векторе ее развития. Участники получили совет, на кого из новых авторов обратить внимание и чьи произведения приобрести обязательно.

«Очень злободневна современная литература, буквально тут же откликается на все подряд: пандемия - полугода не прошло, а у нас много книг. Много тем, и суицидальные мотивы, и все-все-все есть, но на этом фоне будет жертвенность, мотив семьи, любовь», - рассказала кандидат филологических наук (г. Пенза) Анна Тимакова.

Актуальность конференции трудно переоценить. Формирование библиотечных фондов в последние годы стало серьезной проблемой. Книги печатаются маленькими тиражами, они очень дорогие. Так что хранилища пополняются, однако новые издания не всегда можно взять в руки.

«Если мы говорили раньше, что обязательный экземпляр - это бумажный вариант издания, теперь мы говорим о варианте издания в электронном виде», - отметила директор областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Марина Осипова.

Работа всероссийского съезда продлится до 15 октября. Участники успеют побывать в целом ряде пензенских библиотек, а в заключение устроят выездное заседание в «Тарханах».