Общество

В Пензе стартовала конференция о библиотечных фондах

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Участники всероссийской конференции «Библиотечные фонды - проблемы и решения» встретились в Пензе. В областной центр приехали представители книгохранилищ из десятков регионов. Один из главных вопросов - как сделать так, чтобы читатели из разных городов имели доступ к возможно большему числу изданий.

«Сейчас тренд на самопубликацию. До 30% того, что издается сейчас, издается за счет средств авторов на платформах самопубликаций, то есть минуя издательства, книготорговые фирмы, мимо нас», - сообщила председатель секции Российской библиотечной ассоциации Ирина Эйдемиллер (г. Санкт-Петербург).

Мероприятие носит научно-практический характер, поэтому не все темы конференции интересны широкой публике. Но есть и докладчики, услышать которых - мечта любого книгочея. Например, Анна Тимакова рассказала о современной российской литературе и векторе ее развития. Участники получили совет, на кого из новых авторов обратить внимание и чьи произведения приобрести обязательно.

«Очень злободневна современная литература, буквально тут же откликается на все подряд: пандемия - полугода не прошло, а у нас много книг. Много тем, и суицидальные мотивы, и все-все-все есть, но на этом фоне будет жертвенность, мотив семьи, любовь», - рассказала кандидат филологических наук (г. Пенза) Анна Тимакова.

Актуальность конференции трудно переоценить. Формирование библиотечных фондов в последние годы стало серьезной проблемой. Книги печатаются маленькими тиражами, они очень дорогие. Так что хранилища пополняются, однако новые издания не всегда можно взять в руки.

«Если мы говорили раньше, что обязательный экземпляр - это бумажный вариант издания, теперь мы говорим о варианте издания в электронном виде», - отметила директор областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Марина Осипова.

Работа всероссийского съезда продлится до 15 октября. Участники успеют побывать в целом ряде пензенских библиотек, а в заключение устроят выездное заседание в «Тарханах».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте