В Пензе 40 школьников дошли до финала православного конкурса

11.10.2022 | 19:13

Дарья Маркина, участница конкурса «Церковь в истории Пензенского края. Сохраняя духовное наследие», стала первой, кто начал защиту своих работ перед членами жюри. В этом году до финала допущено 40 школьников. Среди проектов - не только посвященные конкретным культовым сооружениям, но и человеческим судьбам.

«Они вдруг неожиданно обнаруживают, что их бабушка или дедушка участвовали в строительстве храма или защищали его от закрытия. Какая-то икона, которая хранится дома, о которой они не знали, вдруг из небытия появляется, какая-то надпись, которая дает всю историю рода», - сообщила координатор конкурса Кира Аристова.

«Ваша сегодняшняя работа - это огромная лепта в воссоздание Пензенского края», - подчеркнул помощник настоятеля пензенского храма Богоявления Господня протоиерей Алексей Ладыгин.

Прежде чем представить заявку на конкурс, многие школьники готовились к нему более года.

«Я выбрал в качестве проекта историю монастыря Казанской божьей матери в Мокшане, точнее, его развитие и разгром советской властью», - рассказал участник конкурса Алексей Прохоров.

«Я выбрал номинацию «Эссе», а тема моего проекта - «Православные праздники в моей семье». Мне кажется, что православные праздники - это душа народа, это надежда на новое, светлое и счастливое. И я хочу, чтобы семей, которые придерживаются православных традиций и праздников, было больше», - подчеркнул участник конкурса Сергей Черных.

Победители конкурса будут награждены призами - экскурсионными поездками по историческим и святым местам.