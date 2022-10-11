В Госдуме рассказали об автоматическом списании денег с мобилизованных

11.10.2022 | 09:09

Первые мобилизованные покидают места временной дислокации, где они проходили боевое слаживание, и отправляются в зону проведения специальной военной операции.

Все участники СВО будут получать ежемесячные выплаты. При этом у некоторых мобилизованных часть средств будет списана.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, подлежащие частичной мобилизации россияне не освобождаются от уплаты алиментов.

Она отметила, что из их денежного довольствия будет автоматически вычитаться часть средств и переводиться на счет матери ребенка.

«Дети ни в коем случае не должны страдать ни при каких обстоятельствах. Тут не должна мешать ни мобилизация, ни служба в армии, ни что иное. Дети должны быть защищены при любых обстоятельствах и при любых условиях. Поэтому если у мобилизованного есть задолженность по алиментам, то она не будет ему прощена. По контракту военные получают соответствующие средства, алименты будут списываться с самого счета. Автоматически», - заявила в беседе с URA.RU Светлана Бессараб.

Ранее стало известно, что всем мобилизованным предоставляются кредитные каникулы, иные льготы и выплаты. А после окончания срока службы участнику СВО будет присвоен статус «Ветеран боевых действий», который освободит от уплаты имущественного налога на один объект недвижимости, даст скидку в 50 процентов на оплату ЖКУ, а также бесплатный проезд.