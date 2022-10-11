Пензенская епархия помогла беженке обрести вставную челюсть

Пензенская епархия оказала помощь в оплате дорогостоящего протезирования прибывшей из Донбасса женщине, проживающей в пункте временного размещения в санатории имени Володарского.
Пожилая женщина потеряла во время эвакуации вставную нижнюю челюсть.
Несколько месяцев она питалась только мягкой пищей, из-за отсутствия съемного зубного протеза страдала речь.
По государственному полису ОМС услуги ортопеда-стоматолога не оказываются. Пенсионерке ничего не оставалось, как обратиться за благотворительной помощью.
«На средства, пожертвованные прихожанами пензенских храмов, социальный отдел епархии смог оплатить услуги протезиста, создание и установку новой нижней челюсти», - рассказали в пресс-службе епархии.
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