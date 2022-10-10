В Пензе наградили участников Литературного диктанта

10.10.2022 | 20:04

Сертификаты участников получили все, а вот дипломы лишь единицы. В библиотеке имени Лермонтова наградили отличившихся в международной просветительской акции «Литературный диктант». На этой площадке сдавали тест 64 старшеклассника. Вопросы в основном из школьной программы, но, чтобы написать на отлично, в некоторых заданиях стоило проявить смекалку.

«Нужно было продолжить стихотворение Брюсова «О закрой свои бледные ноги». Как мы знаем, продолжения у этого стихотворения нет. Это цельное произведение, моностих, первая строчка является последней. Но ребята додумывали свои предложения, дописывали. Такой вопрос с подвохом многих срезал», - отметила куратор акции в Пензенской области Екатерина Аксенова.

На пять не написал никто, такую отметку ставили за результат от 91 балла до 100. Зато несколько участников получили дипломы победителей. Они набрали максимальный балл на площадке - 85.

«Нам сказали об этом неожиданно, буквально за несколько дней. Было сложно, но интересно.

Некоторые произведения мы только сейчас проходим, поэтому некоторые задания просто пальцем в небо. Я считаю, что набранные мной баллы достаточно хорошие. Думала, будет меньше», - призналась старшеклассница школы № 79 г. Пензы Яна Буряк.

Просветительскую акцию «Литературный диктант» проводят второй год, и в 2022-м из всероссийской она перешла на международный уровень.