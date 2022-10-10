Пензенцев научили ориентироваться в лесу по компасу

10.10.2022 | 20:25

С тропы здоровья в Ахунах новичкам поискового отряда «Лиза Алерт» пришлось сойти. Куда направляться, подсказывал компас и таблички на деревьях. Цифры на них означали нужный азимут.

«Это угол относительно севера в градусах. Выбирается ориентир какой-то, желательно видный, дерево например, и уже доходишь до дерева, а дальше выставляешь следующий азимут и идешь», - рассказал житель г. Пензы Александр Жильцов.

Он вступил в отряд вместе с семьей. И если Александру уже приходилось искать путь из леса по стрелкам компаса, то его дочь Вероника эту вещицу держала в руках впервые. Говорит, навык полезный.

«Чтобы с мамой ходить в лес собирать грибы или шишки и не потеряться», - отметила Вероника Жильцова.

«Сейчас, в разгар грибного сезона, заявок очень много. Наши добровольцы уже не спят несколько недель. Очень тяжело, и нам нужны новые силы», - сообщила координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Наталья Аникина.

Даже если вступившие в отряд не присоединятся к поискам пропавших в дальнейшем, говорит Наталья, навыки ориентирования пригодятся в жизни. Помимо компаса участники изучат, как обращаться с еще одним необходимым в лесу прибором - рацией. Ведь именно радиосвязь спасет там, куда не достают сотовые сигналы.

Впереди новичков ждут еще две локации. Там расскажут о работе туристического навигатора и методике поиска пропавших. Такие учения проводят ежеквартально.