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Общество

Стало известно, призовут ли переболевших коронавирусом

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Портал «Объясняем.Пензенская область» разъяснил порядок мобилизации жителей региона, перенесших коронавирус.

Отсрочка от службы в рядах ВС РФ таким людям не предусмотрена, подчеркнули специалисты.

Если у гражданина, подлежащего мобилизации, есть осложнения после коронавируса, то об этом нужно сообщить призывной комиссии. Свои слова необходимо подкрепить соответствующими медицинскими документами. Тогда члены комиссии рассмотрят вопрос о направлении на медицинское освидетельствование.

Если на момент явки в военкомат призывник болеет COVID-19, то после предъявления положительного теста на инфекцию ему предоставят отсрочку до момента выздоровления.

Ранее стало известно, что мобилизации не подлежат больные СПИДом, состоящие на учете у нарколога, а также те, у кого в военном билете прописаны категории «Г» (временно не годен к службе) и «Д» (не годен вообще).

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