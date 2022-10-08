В Покровскую субботу пензенцы почтили память близких

По утрам на аллеях Новозападного кладбища немноголюдно - основная масса посетителей приходит сюда ближе к обеду. В Покровскую родительскую субботу пензенцы поспешили навестить могилы родных и близких. В церковном календаре 8 октября отмечено как один из особых дней поминовения усопших.
«Пришла навестить, тут сразу три близких человека: муж и его родители. Погода прекрасная, воспользовались с дочерью случаем привести могилу в порядок», - рассказала горожанка.
«К зиме надо в порядок привести, цветы обрезать, чтобы на следующий год новые посадить», - пояснила пензячка.
В эту Покровскую родительскую субботу также вспоминают преставление святого Сергия Радонежского. Его называют духовным собирателем русского народа и величайшим подвижником Отечества.
Искренняя любовь Сергия к Богу и его заповедям приводила к нему даже взаимно враждовавших князей. Преподобный остановил полыхавшую междоусобицу и придал своим благословением уверенности Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой.
За время земной жизни он основал 25 монастырей, ученики продолжили дело - и стало 40. Многие существуют до сих пор. Считается, что молитва, совершенная в этих святых обителях, обладает особой силой и ее слышит не только чудотворец, но и усопшие близкие мирян.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀