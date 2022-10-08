Общество

В Покровскую субботу пензенцы почтили память близких

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По утрам на аллеях Новозападного кладбища немноголюдно - основная масса посетителей приходит сюда ближе к обеду. В Покровскую родительскую субботу пензенцы поспешили навестить могилы родных и близких. В церковном календаре 8 октября отмечено как один из особых дней поминовения усопших.

«Пришла навестить, тут сразу три близких человека: муж и его родители. Погода прекрасная, воспользовались с дочерью случаем привести могилу в порядок», - рассказала горожанка.

«К зиме надо в порядок привести, цветы обрезать, чтобы на следующий год новые посадить», - пояснила пензячка.

В эту Покровскую родительскую субботу также вспоминают преставление святого Сергия Радонежского. Его называют духовным собирателем русского народа и величайшим подвижником Отечества.

Искренняя любовь Сергия к Богу и его заповедям приводила к нему даже взаимно враждовавших князей. Преподобный остановил полыхавшую междоусобицу и придал своим благословением уверенности Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой.

За время земной жизни он основал 25 монастырей, ученики продолжили дело - и стало 40. Многие существуют до сих пор. Считается, что молитва, совершенная в этих святых обителях, обладает особой силой и ее слышит не только чудотворец, но и усопшие близкие мирян.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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