Общество

В Пензе из-за утечек отключили отопление в 45 домах

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В пятницу, 7 октября, в администрации Пензы на заседании штаба по отопительному сезону подвели итоги пуска тепла в областном центре.

Основные работы завершены. Тепло подано в 3 005 многоквартирных жилых домов, 97 школ, 126 детских садов, 123 организации здравоохранения, 55 учреждений культуры, 18 спортивных объектов.

Отдельное внимание уделено снабжению многоквартирных домов. Некоторые управляющие компании из-за теплой погоды решили пока не принимать теплоноситель для экономии средств.

Кроме этого, отопление может отсутствовать в многоэтажке и из-за технических проблем во внутридомовой системе. В таких случаях жителям следует обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ.

«Кроме того, по данным на 18:00 часов 7 октября в связи с вновь выявленными утечками на инженерных сетях теплоснабжение прекращено в 45 многоквартирных домах, 4 учреждениях управления образования и 2 объектах Министерства здравоохранения Пензенской области», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии отметили, что теплоснабжение должно быть восстановлено в ближайшее время: за выходные дни утечки предполагается полностью ликвидировать.

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Источник — фото pixabay.com
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