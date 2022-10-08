Студенты вузов Пензы улучшат свои навыки в тренинговом лагере

08.10.2022 | 17:00

За несколько дней работы тренингового лагеря «Активация» участникам нужно выполнить много заданий. На этапе знакомства нужно представить товарища по команде в самым лучшем свете - именно похвала побуждает людей сворачивать горы.

«Проект направлен на развитие профессиональных навыков студентов и молодежи Пензенской области. Он объединит 120 студентов, действует пять направлений: профсоюзная смена, информационщики, волонтеры, «Отряды» и «Молодые парламентарии», - сообщила руководитель проекта Анастасия Клешина.

Варвара Сипягина была на таком тренинге в 2021 году.

«Я заместитель председателя факультета инженерной экологии в нашем институте и очень активна в нашем профбюро. очень много новых знаний в плане тайм-менеджмента, как организовывать свое время, а также по поводу именно профбюро, у нас скоро будет конкурс. Это очень круто и в плане командообразования», - отметила студентка.

А Мария Сармина на мероприятии впервые.

«Жду новых знакомств, потому что вуз очень большой, хочется подружиться с каждым из актива: и они мне в чем-то помогут, и я - им. Будет полезный обмен опытом», - рассказала участница проекта.

Студенты не только улучшат свои навыки, но и представят ряд проектов, которые после окончания лагеря попробуют реализовать.