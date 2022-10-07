На 11 канале покажут премьеры сразу двух новых программ

07.10.2022 | 18:59

В ближайшее воскресенье 9 октября зрители 11 канала увидят сразу две премьеры.

Новую программу к эфиру подготовил Владимир Тер-Казаров. Известный спортивный журналист и комментатор поможет взглянуть с другого ракурса на выдающихся земляков-атлетов, сумевших покорить спортивный олимп.

«Наши пензенские олимпийские чемпионы, призеры весьма охотно рассказывают о себе. Более того, они понимают, что служат неким примером для подрастающего поколения и чем открытее они будут, тем больше будут знать про их вид спорта. Это пойдет только на пользу», - отметил ведущий программы «Легенды спорта» Владимир Тер-Казаров.

Героиня первого выпуска новой программы - министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева. Она прославилась на весь мир, завоевав олимпийскую медаль в составе национальной сборной по художественной гимнастике. Но мало кто знает, что свою карьеру будущая чемпионка начала с другого вида.

«Секции художественной гимнастики и спортивной занимались в то время в одном зале. И проходя как-то мимо меня, тренер по художественной гимнастике на меня посмотрел и говорит: «Какая хорошая девочка, высокая, стройная, а ты бы не хотела художественной гимнастикой заниматься?» - рассказала заслуженный мастер спорта России Евгения Бочкарева.

Другая премьера, которую покажут на 11 канале в ближайшее воскресенье, - «Пенза в лицах», о представителях разных национальностей, которые в мире и дружбе живут на территории области, об их культуре и традициях, праздниках, семейных ритуалах и многом другом.

«У нас не формальная программа, где все сидят в галстуках и официально говорят. У нас люди очень милые. Чувашка была такая замечательная, костюм показала, все рассказала, все интересно! Татарка - вообще замечательная, улыбчивая девушка, мы просто все в нее влюбились», - поделилась ведущая программы «Пенза в лицах» Ильмира Бибарсова.

Итак, в воскресенье, 9 октября, на 11 канале в 17:10 выйдет программа «Легенды спорта», а в 19:45 - «Пенза в лицах».