В селе Саполга появилась мобильная связь четвертого поколения

05.10.2022 | 10:37

Компания «Ростелеком» начала запуск базовых станций мобильной связи, построенных по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) в 23 малых населенных пунктах Пензенской области.

В конце сентября сотовая сеть стандарта 4G/LTE впервые заработала в небольшом селе Саполга Малосердобинского района, где проживают около 400 человек. Жители получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету, голосовым вызовам и обмену сообщениями.

«В проекте УЦН 2.0 участвуют небольшие населенные пункты, в которых живут от 100 до 500 человек. Слабый сигнал сотовой связи, не говоря уже о мобильном интернете, все еще остается проблемой, с которой сталкиваются многие жители сел и деревень Пензенской области. Запуск базовых станций в Саполге и других отдаленных поселениях откроет для сельчан доступ в цифровой мир. Скоростной интернет предоставляет массу возможностей: учиться онлайн, удаленно работать, общаться по видеосвязи с родными и друзьями», - прокомментировал реализацию проекта первый заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин.

Для подключения базовых станций четвертого поколения «Ростелеком» проложил 62 километра волоконно-оптических линий связи.

«30 сентября в России отмечался День интернета. Символично, что базовая станция в Саполге заработала именно в этот день. Современные технологии приходят не только в города и райцентры, но и в небольшие поселки и деревни. Благодаря проекту УЦН 2.0 жители Саполги теперь могут без проблем пользоваться всеми преимуществами высокоскоростной сети: обращаться к сервисам телемедицины, порталу госуслуг или делать покупки в онлайн-магазинах», - рассказал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

Услуги мобильной связи населению удаленных сел оказывает оператор Tele2 - дочерняя компания «Ростелекома».

«До появления базовой станции мобильного интернета в Саполге не было вообще. На улице плохо работала голосовая связь. Многих жителей села выручал только домашний интернет от «Ростелекома». О видеозвонках и мессенджерах вне дома сельчане даже не мечтали. Сейчас интернетом легко пользоваться и на улице: скорости хватает для скачивания информации, общения в социальных сетях и просмотра видео», - обрисовала ситуацию глава Малосердобинского сельского совета Луиза Кудеркина.

До конца ноября по проекту УЦН 2.0 «Ростелеком» запустит еще 22 базовые станции в 13 районах Пензенской области. Среди населенных пунктов, где станет доступна мобильная связь, село Даньшино в Белинском районе, в котором ежегодно проходит фестиваль мордовской культуры.

Федеральный проект УЦН 2.0 стартовал в 2021 году, когда Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. До 2030 года мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE) должна стать доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны.