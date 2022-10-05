В Пензе выявили менее 50% новых случаев коронавируса

05.10.2022 | 13:21

В Пензенской области за сутки зарегистрировали 454 случаев коронавирусной инфекции. Данные на среду, 5 октября, обнародовал региональный оперативный штаб.

Накануне диагноз поставили 443 жителям области, 3 октября - 410, 2-го - 599.

В Пензе выявили 194 заразившихся. 35 пациентов с COVID-19 прибавилось в Сердобском районе, 27 - в Земетчинском, 24 - в Тамалинском, по 21 - в Мокшанском и Пензенском.

Также в суточную статистику по заболеваемости вошли Колышлейский (16 случаев инфекции), Бековский, Никольский (по 14), Кузнецкий (13), Иссинский, Лопатинский (по 12), Пачелмский (11), Белинский (10), Вадинский, Городищенский, Малосердобинский (по 5), Спасский (4), Бессоновский, Камешкирский, Лунинский, Неверкинский, Нижнеломовский, Сосновоборский, Шемышейский (по 1) районы. В ЗАТО Заречный подтвердилось 4 случая.

39 заболевших госпитализировали.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 212 952 случая коронавируса, в 203 219 из них все закончилось выздоровлением. Коронавирус унес жизни 6 078 жителей области.

За минувшие сутки зарегистрировано 682 выздоровления и одна новая смерть.