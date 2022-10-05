В Пензе стартовала неделя космоса с бесплатными лекциями

05.10.2022 | 20:27

Четвероклассник Матвей Малков всегда испытывал повышенный интерес к тому, что связано с космосом. Придя в областную библиотеку имени М. Ю. Лермонтова на занятия по английскому языку, он узнал, что на протяжении недели там будут проходить лекции на любимую тему, и решил воспользоваться шансом.

«В будущем хочется что-то хорошее совершить. Мне очень интересно про космос слушать, потому что это увлекательно. Там все интересно, все такое разное и в какой-то степени непонятное. Я точно буду ходить на эти лекции», - рассказал школьник.

Организаторами тематических занятий выступают сотрудники пензенского планетария.

«На лекциях я буду говорить на интересующие людей темы - галактики, «черные дыры», теория относительности и, конечно, темная сторона Луны, которую мы никогда не видим. Также сюда еще входят спутники Урана и Нептуна», - сообщила научный сотрудник пензенского планетария Анна Сдобина.

Все занятия бесплатные. Начало в 18:00. Они будут проходить ежедневно, включая выходные.