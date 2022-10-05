Опубликован перечень «быстрых услуг» в пензенских МФЦ

В Пензе многофункциональные центры реализуют новый проект «Быстрая услуга».
«В офисах областного центра без ожидания в очереди граждане могут оформить «быстрые» услуги, на оформление которых не требуется много времени», - пояснили в региональном минэкономразвития.
В перечень таких услуг входят:
- ежемесячное пособие на обеспечение питанием беременных женщин;
- ежемесячное пособие на обеспечение питанием кормящих матерей;
- получение ИНН;
- выдача гражданам справок о размере пенсии (иных выплат);
- предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете;
- информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования;
- бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков;
- регистрация учетной записи физического лица на портале государственных услуг РФ;
- восстановление доступа к учетной записи физического лица на портале государственных услуг РФ;
- направление электронных дубликатов документов и информации, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ в ФОИВ, органы ГВФ, ИОВ.
«При оформлении большинства из них заявитель получает готовый результат. Перечень услуг будет расширяться», - уточнили в пресс-службе министерства.
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