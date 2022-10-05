Общество

Опубликован перечень «быстрых услуг» в пензенских МФЦ

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В Пензе многофункциональные центры реализуют новый проект «Быстрая услуга».

«В офисах областного центра без ожидания в очереди граждане могут оформить «быстрые» услуги, на оформление которых не требуется много времени», - пояснили в региональном минэкономразвития.

В перечень таких услуг входят:

- ежемесячное пособие на обеспечение питанием беременных женщин;

- ежемесячное пособие на обеспечение питанием кормящих матерей;

- получение ИНН;

- выдача гражданам справок о размере пенсии (иных выплат);

- предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете;

- информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования;

- бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков;

- регистрация учетной записи физического лица на портале государственных услуг РФ;

- восстановление доступа к учетной записи физического лица на портале государственных услуг РФ;

- направление электронных дубликатов документов и информации, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ в ФОИВ, органы ГВФ, ИОВ.

«При оформлении большинства из них заявитель получает готовый результат. Перечень услуг будет расширяться», - уточнили в пресс-службе министерства.

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