На ул. Краснова появилось граффити с памятником Первопоселенцу

05.10.2022 | 09:24

Один из символов Пензы, памятник Первопоселенцу, теперь украшает участок забора вокруг насосной станции «Подгорная». Творческий проект реализован компанией «РКС-Пенза» (ООО «Горводоканал») совместно с Пензенским художественным училищем.

«Идея нанести граффити на наши объекты неслучайна, ведь зачастую промышленные и технические здания выглядят серо и неэстетично, скрыты бетонными заборами. Мы решили это исправить, внести немного яркости и позитива во внешний вид нашего города. Тем более что сейчас направление стрит-арта популярно и работы подобного рода можно увидеть во многих городах нашей страны, в том числе и в Пензе», - рассказал специалист по связям с общественностью ООО «Горводоканал» Алексей Сазонов.

Рисунок площадью 25 квадратных метров выполнили студенты 2-го курса художественного училища Лилия Громова, Полина Прокопьева, Мария Иванова, София Трошкина и Алина Адаева.

«В нашем изображении мы решили объединить знакомые всем пензенцам объекты: набережную, подвесной мост, памятник Первопоселенцу. И конечно же, мы не могли не изобразить ласточек», - рассказала руководитель группы Алена Косаева.

Местным жителям творческий эксперимент очень понравился, так же как пациентам и посетителям клинической больницы № 5, напротив приемного отделения которой и разместился арт-объект.

«Над изображением мы работали четыре дня, и все это время люди подходили, благодарили, машины останавливались, многие фотографировали», - поделились художники.

Пока это первый рисунок, размещенный на объектах Горводоканала, но не последний. В ближайшее время граффити также украсит трансформаторную подстанцию на улице Свердлова. Его выполнит известный пензенский стрит-арт-художник Никита Романов, известный под псевдонимом Erendaj.