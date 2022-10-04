В Пензе полицейские украсили улицы саженцами рябины

04.10.2022 | 16:57

И свою работу успевают выполнять, и на благо города стараются - государственные инспекторы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела взялись за лопаты.

«Участвуем в рамках акции «Зеленая Россия» в высадке 30 саженцев рябины. Задействован личный состав МРЭО ГИБДД. Облагораживаем нашу территорию», - сообщил заместитель начальника МРЭО ГИБДД УМВД России по Пензенской области Сергей Лопатинский.

Саженцы рябины привезли для того, чтобы спустя несколько лет после высадки они радовали красками.

Теперь главное - поливать и ухаживать за молодняком.

«Расцветет - листья красивые и рябина красивая», - отметила озеленитель Любовь Кондратьева.

«Нашими сотрудниками около 400 саженцев уже высажено. Сроки нам позволяют двигаться дальше. Мы останавливаться на 1 000 не будем - город требует высадку новых зеленых насаждений, мы продолжим озеленять наш город», - подчеркнул директор МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Андрей Денискин.

В первую очередь новые деревца появляются вдоль красной линии. Ставку делают на липы и каштаны, рябины и березы - это те деревья, которые на протяжении многих лет создают уютную атмосферу на городских улицах.