В Пензе мобилизованным рассказали о политической обстановке в мире

04.10.2022 | 18:15

В тылу Дмитрий Дыкань выступает нечасто. Политолог из Москвы общался с военнослужащими практически на линии фронта, читал лекции в госпиталях. В этот раз молодой специалист встретился с мобилизованными - теми, кто проходит подготовку на территории Пензенской области. В центре культурного развития «Дом офицеров» собрались десятки резервистов.

«XXI век, конфликт, но для политологов либо геополитиков это не было никаким удивлением. Как были конфликты, так они будут дальше продолжаться. Вкратце если сказать, основная причина - ресурсов все меньше, а аппетиты растут. Просто появляется новая форма противостояния. Говорить о том, что они рано или поздно закончатся, - это, безусловно, преждевременно», - подчеркнул столичный политолог.

Тема сложная, поэтому преподносится она на примере социума. В частности, Дмитрий Дыкань рассказал о школьных годах, когда слабых унижали, сильных боялись. В мировой политике происходит то же самое.

Эксперт из Москвы заявлял об этом на российских и международных площадках, в телевизионных эфирах. Теперь основной упор делается на общении на местах. Такой формат позволяет владеть информацией, чувствовать настроение защитников Отечества.

«За последний месяц были в Ростовской области, на Белгородчине, в других локациях - все довольно активно. Каждую неделю мы где-то бываем, очень большая обратная связь, людям интересно. Вместо заявленных 20 минут бывают лекции и час, и два, и три», - отметил Дмитрий Дыкань.