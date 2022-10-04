Общество

Шойгу назвал организации, сотрудники которых получат отсрочку

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Во вторник, 4 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с руководящим составом ВС РФ.

Глава ведомства поручил Генштабу довести до военкоматов и председателей призывных комиссий разъяснения по порядку предоставления отсрочек отдельным категориям граждан.

Прежде всего, по словам министра обороны, это касается обучающихся по «очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые».

Шойгу отметил, что подробные разъяснения по предоставлению отсрочек, подготовленные Генштабом, касаются и граждан, работающих: «в организациях оборонно-промышленного комплекса», «аккредитованных организациях в области информационных технологий», «организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи», «системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах», а также в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения».

Министр обороны обратил особое внимание на необходимость быстрого доведения разъяснений по предоставлению отсрочек гражданам, «имеющим детей с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями или трёх детей, один из которых инвалид».

Сергей Шойгу сообщил, что в ВС РФ уже мобилизовали более 200 000 человек. Их следует в полном объеме обеспечить необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами, а также исключить случаи нарушений прав граждан при проведении мероприятий частичной мобилизации.

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