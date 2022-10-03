В Пензе сотрудники Росгвардии отметили День ОМОНа

03.10.2022 | 19:11

Официально подразделения отряда милиции особого назначения созданы 3 октября 1988 года в столице, а в 1993-м они появились в Пензе. Во все времена на долю бойцов этого спецформирования выпадали самые сложные и ответственные задания, справиться с которыми обычным стражам порядка было не под силу.

Личный состав пензенского ОМОНа всегда был в эпицентре масштабных событий, безупречно исполняя свой служебный долг.

В 2016 году указом Президента РФ Владимира Путина спецподразделения ОМОН Министерства внутренних дел вошли в состав нового ведомства - Росгвардии.

«Задачи и приоритеты не поменялись. Все остается так же: охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом и другие задачи», - сообщил командир ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области Алексей Шумилов.

С 24 февраля 2022 года сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области участвуют в специальной военной операции на территории Украины. Отряд ведет борьбу с националистами: освобождает от них населенные пункты, выявляет и нейтрализует разведывательно-диверсионные группы, обеспечивает порядок на освобожденных территориях.