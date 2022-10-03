Пензенцы приняли участие во «Всеобщем музыкальном диктанте»

03.10.2022 | 20:18

Это оказалось возможным, но непростым. Детская музыкальная школа № 1 стала одной из площадок, где для ее учеников, студентов творческих училищ и вузов и просто для желающих провели всеобщий диктант. Участникам предстояло на слух определить мелодию и записать ее верно: и ноты, и ритмический рисунок.

«Задания строго секретные. Они присылаются за сутки до музыкального диктанта и разрабатываются педагогами-профессионалами. Есть и экспертная комиссия, которая тоже следит за уровнем каждого диктанта», - рассказала координатор площадки «Всеобщего музыкального диктанта» в ДМШ № 1 Мария Винник.

Международной просветительской акции уже пять лет, но эта музыкальная школа принимает заявки впервые. Всего нашлось 45 желающих, даже некоторые преподаватели захотели освежить в памяти сольфеджио. На выбор - девять диктантов разной степени сложности. Можно было бросить себе вызов и отправиться писать трехголосый, но если терзают сомнения, ограничиться заданием, где ноты и вовсе угадывать не нужно.

«Я выбрал ритмический диктант. Не могу предположить, как он по сложности. Но для меня ближе по простоте именно ритмический», - отметил ученик ДМШ № 1 Ярослав Малышев.

Все результаты строго анонимны и придут на почту каждому музыканту. По желанию можно и вовсе отказаться от оценивания или получить заслуженную тройку, написав сложный одноголосый диктант.