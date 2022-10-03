Активисты добились появления охранной зоны в Ахунах

03.10.2022 | 18:13

Не обращая внимания на табличку, где написано, что ахунский сосновый бор является памятником природы, рабочие продолжают прокладывать автомагистраль к строящемуся коттеджному поселку, не щадя вековые деревья и молодняк.

На снимке будущей жилой зоны со спутника видно, что островок среди зелени не имеет нормальных подъездных путей. Поэтому и расширяется дорога в лесу. Уже завезли песок - он, судя по всему, послужит основанием для асфальта.

Услышав звуки техники, местные активисты забили тревогу.

«Здесь запрещена любая деятельность, которая нарушает целостность экосистемы, то есть всего памятника, который охраняется как федеральным законодательством, так и местным. Было замечено здесь такое, мягко если сказать, безобразие», - пожаловался житель микрорайона Ахуны Максим Галныкин.

Люди пробовали помешать возведению самого поселка. Однако в министерстве лесного и охотничьего хозяйства нарушений в строительстве не нашли: все работы осуществляются на частной территории и ущерб памятнику природы не наносится. Но Максим Галныкин вместе с другими неравнодушными жителями одного из самых зеленых уголков Пензы продолжил добиваться справедливости.

«И все-таки нас услышали и заметили. Недавно нам ответили из минлесхоза, что все-таки на памятник природы будет установлена охранная зона, которая ему положена по федеральному закону и которой до сих пор на нем не было. Она даст дополнительные возможности его защиты», - рассказал Максим Галныкин.

Вскоре специалисты должны определить ширину этой полосы. Также активисты настаивают на установке специальных шлагбаумов в местах заездов в лесной массив.

Еще они обращают внимание ответственных лиц на газопровод, который идет вдоль строящейся дороги. Максим изучил законодательство в этом направлении и выяснил, что здесь должна быть охраняемая зона, примерно 10 метров в одну и другую стороны, в зависимости от диаметра трубы.

По мнению защитников памятника природы, нарушений в ахунском бору множество. В их устранении люди рассчитывают на помощь региональных властей.