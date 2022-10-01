В лицее Пензы стало традицией поздравлять пожилых людей

01.10.2022 | 19:30

Первоклассники пензенского лицея № 29 Пензы изготовили праздничные открытки для ветеранов.

В образовательном заведении прошла акция, посвященная Дню пожилого человека.

«Совместно с сотрудниками центра социальной помощи Ленинского района ходим, поздравляем, вручаем лично, дети рассказывают стихи, общаются. Если не получается прийти на дом, то опускаем в почтовый ящик. И третье - передаем волонтерам Победы, они уже доставляют», - пояснила педагог-организатор лицея Юргения Криумс.

В акции «День добрых глаз и добрых рук» приняли участие воспитанники начальной школы - представители 19 классов. Некоторые мастерить открытки начали еще дома, а на уроке завершили работу.

«Мы с мамой сделали цветочки, украсили все», - рассказала ученица лицея Майя Шмегеровская.

Таким образом в 29-м лицее поздравляют ветеранов уже на протяжении трех лет. Пожилым людям вручают сотни самодельных открыток.