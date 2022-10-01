Пензенских кадетов ознакомили с работой кинологической службы

01.10.2022 | 17:00

Еще не полицейские и только учатся в специализированном кадетском классе, а сотрудники органов внутренних дел - шефы. Поэтому дети в форме часто бывают в различных подразделениях регионального УМВД.

«Нам показали, как обучают собак, как они выполняют свои задачи, как работает кинологическая служба», - рассказал кадет Михаил Поляков.

«Такие мероприятия способствуют тому, что ребята начинают видеть и понимать (так как это кадетская школа, у них направленность на службу в полиции), как важно работать в таких структурах, что делают собаки и кинологи», - пояснила заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Наталья Андреева.

Очередная встреча в центре кинологической службы прошла в рамках всероссийской акции «Зеленая Россия». Вместе с представителями общественного совета и сотрудниками кинологической службы кадеты высадили молодые липы.