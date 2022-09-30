Сетевое издание|18+|Пятница|30 сен 2022|20:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Общество

«Тин-клуб» покажет юбилейный выпуск в честь 25-летия программы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Четверть века в эфире - программе «Тин-клуб» исполнилось 25 лет. За это время участниками тележурнала для подростков стали сотни пензенских школьников, а количество выпусков давно перевалило за тысячу.

В ближайшие выходные зрители 11-го увидят юбилейную передачу и встретятся с выпускниками проекта. Некоторые добились успехов на региональных, федеральных каналах, а также на просторах Всемирной паутины. Например, Кирилл Фокин-Сазонов снискал известность в интернете: у него - собственное шоу.

«Ко мне каждый выпуск приходит какой-то известный человек, и мы разными путями находим номера медийных личностей, хулиганим и в конце выпуска им звоним. Такое развлекательно-юмористическо-пранкерское шоу», - рассказал экс-ведущий программы «Тин-клуб» Кирилл Фокин-Сазонов.

Уникальный телепроект, появившийся еще в прошлом веке, не теряет своей актуальности. Идя в ногу со временем, «Тин-клуб» преображался в зависимости от интересов молодежи. Но главная цель программы - рассказ о жизни юных пензенцев - осталась неизменной.

Преемственность поколений - одна из особенностей передачи. Ведущие часто становятся ее авторами. Анастасия Суркова недавно сменила на этом посту Алексея Горелова, который в общей сложности восемь лет провел в кругу детей.

«Я благодаря «Тин-клубу» поняла, что, наверное, журналистика - это мое призвание. Сейчас я только учусь, поэтому не могу назвать себя журналистом, но тем не менее, как мне кажется, «Тин-клуб» помогает мне даже в учебе - в плане, что у меня есть какие-то знания, навыки. Мне кажется, что мне легче учиться, чем моим одногруппникам. В качестве автора я хочу привнести что-то свое, оставить тут еще большую часть себя», - отметила Анастасия Суркова.

В 2014 году «Тин-клуб» признали лучшей развлекательной программой в России на фестивале детского телевидения «Включайся!». Передача не раз становилась лауреатом конкурса журналистских работ «А мы из Пензы». Но главная награда для тех, кто создавал проект и будет продолжать над ним трудиться, - это любовь зрителей.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте