«Тин-клуб» покажет юбилейный выпуск в честь 25-летия программы

30.09.2022 | 19:13

Четверть века в эфире - программе «Тин-клуб» исполнилось 25 лет. За это время участниками тележурнала для подростков стали сотни пензенских школьников, а количество выпусков давно перевалило за тысячу.

В ближайшие выходные зрители 11-го увидят юбилейную передачу и встретятся с выпускниками проекта. Некоторые добились успехов на региональных, федеральных каналах, а также на просторах Всемирной паутины. Например, Кирилл Фокин-Сазонов снискал известность в интернете: у него - собственное шоу.

«Ко мне каждый выпуск приходит какой-то известный человек, и мы разными путями находим номера медийных личностей, хулиганим и в конце выпуска им звоним. Такое развлекательно-юмористическо-пранкерское шоу», - рассказал экс-ведущий программы «Тин-клуб» Кирилл Фокин-Сазонов.

Уникальный телепроект, появившийся еще в прошлом веке, не теряет своей актуальности. Идя в ногу со временем, «Тин-клуб» преображался в зависимости от интересов молодежи. Но главная цель программы - рассказ о жизни юных пензенцев - осталась неизменной.

Преемственность поколений - одна из особенностей передачи. Ведущие часто становятся ее авторами. Анастасия Суркова недавно сменила на этом посту Алексея Горелова, который в общей сложности восемь лет провел в кругу детей.

«Я благодаря «Тин-клубу» поняла, что, наверное, журналистика - это мое призвание. Сейчас я только учусь, поэтому не могу назвать себя журналистом, но тем не менее, как мне кажется, «Тин-клуб» помогает мне даже в учебе - в плане, что у меня есть какие-то знания, навыки. Мне кажется, что мне легче учиться, чем моим одногруппникам. В качестве автора я хочу привнести что-то свое, оставить тут еще большую часть себя», - отметила Анастасия Суркова.

В 2014 году «Тин-клуб» признали лучшей развлекательной программой в России на фестивале детского телевидения «Включайся!». Передача не раз становилась лауреатом конкурса журналистских работ «А мы из Пензы». Но главная награда для тех, кто создавал проект и будет продолжать над ним трудиться, - это любовь зрителей.