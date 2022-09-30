Православные пензенцы отметили день памяти четырех мучениц

30.09.2022 | 18:56

«Вера, надежда и любовь - к тому призывает нас сам Иисус Христос», - отметила прихожанка Раиса Шмелева.

Прославлению трех главных христианских добродетелей, давших имена юным мученицам, в православном церковном календаре отведена особая дата. 30 сентября отмечается День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

В храме, освященном в их честь, в пятницу, 30 сентября, состоялся престольный праздник. Божественную литургию совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Согласно церковному преданию, в II веке в годы правления императора Адриана в Риме проживала вдова София с тремя дочерьми. Вере было тогда 12 лет, Надежде - 10, а Любови - всего 9. Из-за того что женщина не пожелала отречься от христианства, император повелел разлучить ее с детьми и подвергнуть сестер изощренным пыткам, а София должна была смотреть.

жестокие мучения не смогли сломить веру и дух маленьких христианок. Они погибли, мать захоронила истерзанные тела дочерей и два дня оставалась у их могилы, где и скончалась на третий. Это произошло в 137 году от Рождества Христова. За душевные муки за Христа церковь причислила всех к лику святых. Первые свидетельства их почитания относятся к VII веку.

«Все в жизни строится на отношении именно к другому человеку. Если ты проявляешь любовь к своему ближнему, то она обязательно к тебе вернется. Если ты делаешь злое, то оно тоже вернется. Поэтому, безусловно, для всех нас эти основные добродетели - показатель в большей степени человечности», - подчеркнул митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.