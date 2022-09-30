Пензенцы стали претендентами на получение международной премии

30.09.2022 | 20:41

Из 56 заявок в региональный этап вышли 14, а в окружной - только 6. Таким жестким стал отбор на соискание ежегодной международной премии #МЫВМЕСТЕ.

«Я всех вас от души благодарю и поздравляю, что вы достойно участвуете в социальной жизни Пензы и Пензенской области. У меня нет никаких сомнений, что ряд вас станет уже победителями на всероссийском уровне», - отметил 1-й заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Среди поданных заявок - инициативы, связанные с благотворительностью, благоустройством, волонтерской деятельностью, социальной сферой и другие.

«В рамках полуфинальных испытаний они должны были подготовить смету своего проекта, календарный план, видеовизитку своего проекта. Сейчас мы находимся в режиме ожидания, чтобы понимать, кто будет допущен к всенародному голосованию», - рассказал консультант Министерства образования Пензенской области Артем Колобов.

«Редакция газеты «Молодой ленинец» представила проект «Клуб МЛ» - это сокращенное название клуба читателей нашего еженедельника. Мы стали победителями регионального этапа, заняли первое место и прошли в полуфинал. На следующей неделе ждем результатов», - рассказала главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

Церемония награждения финалистов и победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ пройдет в московском «Манеже» в начале декабря. Ожидается участие Президента РФ.

Максимальный размер денежного поощрения, которое получат обладатели первых мест в своих номинациях, - 3,5 миллиона рублей. Общий грантовый фонд составляет около 90 миллионов.