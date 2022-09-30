Пензенцам рассказали о будущих льготах и гарантиях мобилизованным

30.09.2022 | 09:42

Представители власти рассказали о статусе и социальных гарантиях, которые будут впоследствии предоставлены мобилизованным гражданам. Видео первого заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольги Баталиной разместили в телеграм-канале «Объясняем.рф»

Вопрос был сформулирован так: смогут ли мобилизованные сейчас граждане впоследствии получить статус ветерана и все положенные по нему социальные гарантии?

Баталина ответила: «В последующем мобилизованные граждане смогут получить статус ветерана боевых действий. Соответствующие изменения были внесены в закон «О ветеранах». Соответственно статусу положен и значительный пакет социальных гарантий. Назову основные из них: это ежемесячная денежная выплата, набор социальных услуг, в который входят льготное лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, повышенная пенсия, льготы по оплате жилого помещения и взносов на капитальный ремонт и другие социальные гарантии».

Если на момент мобилизации гражданин уже имеет ветеранский статус, то он продолжит получать все меры соцподдержки и во время службы.

Кроме того, по словам Баталиной, дополнительные социальные гарантии будут предоставлены членам семей мобилизованных. Если одного родителя, которые воспитывал ребенка в возрасте до 14 лет, мобилизовали, то второго не будут без его согласия привлекать к ночной и внеурочной работе, а также направлять в командировки.

При сокращении в организации у родителей детей младше 18 лет будет преимущественное право на сохранение рабочего места.