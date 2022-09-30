Пензенцам ответили на вопрос о мобилизации медиков

30.09.2022 | 19:28

Телеграм-канал «Объясняем.рф» продолжает отвечать на многочисленные вопросы, касающиеся частичной мобилизации. Вечером в пятницу, 30 сентября, были даны пояснения по поводу призыва медиков.

«Все медицинские специальности являются военно-учетными, а медицинские работники могут подлежать мобилизации. Медработников призывают согласно мобилизационным заданиям и предписаниям. Мобилизационные задания отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну», - написали в телеграм-канале.

Однако медиков могут забронировать их работодатели. Этим (как и специальным воинским учетом) занимаются профильные подразделения - военно-учетные столы или отделы мобилизационной подготовки.

«Сейчас в стране действуют пять медицинских вузов, в которых работают военно-учебные центры: в Ростове-на-Дону, во Владивостоке, два в Москве и один в Крыму. Прошедшие ВУЦ студенты получают статус офицера. Врачи, не прошедшие ВУЦы, или ранее не закончившие военные кафедры и не служившие в армии, но имеющие врачебную специализацию, могут быть призваны по мобилизации как в звании рядового, так и офицерском звании после прохождения аттестации в соответствии с Приказом Министра обороны РФ № 35 от 29.01.2018 и с учетом востребованности врачебной специализации», - сообщили гражданам.

Ранее военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков рассказал, что призывать женщин-медиков в регионе пока не планируется. Им разослали повестки для уточнения учетных данных. После проверки информации женщин отпускают.