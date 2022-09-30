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Общество

Названы условия отсрочки от мобилизации для студентов

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Российские студенты, которые находятся в запасе, имеют право на отсрочку от частичной мобилизации. Это возможно при определенных условиях.

«Он впервые получает среднее профессиональное или высшее образование в государственной образовательной организации с аккредитацией или в научной организации. Можно платно или на бюджете», - сообщает Telegram-канал «Госуслуги: для родителей».

Согласно указу президента страны Владимира Путина от 24 сентября 2022 года, студент должен учиться очно или очно-заочно. Учеба может быть дистанционной. При заочном обучении отсрочка не предоставляется.

Студенты могут иметь отсрочку и по другим основаниям. Например, при работе в аккредитованной IT-компании, в организациях - операторах связи, по состоянию здоровья или с учетом состава семьи.

Если студент-заочник до 27 лет еще не служил по призыву из-за отсрочки по здоровью, не был зачислен в запас, то он не может быть мобилизован - согласно статье 52 закона «О воинской обязанности».

«Если студент находится в академическом отпуске, такой отпуск не считается прерыванием учебы», - указано в Telegram-канале «Госуслуги: для родителей».

Если студент учится в магистратуре после бакалавриата или специалитета и это первое его высшее образование, то ему положена отсрочка, но только при очной и очно-заочной форме обучения.

По всем возникающим вопросам россиянам предлагают обращаться на горячую линию по частичной мобилизации для студентов 8 (800) 222-55-71 (доб. 1 или 2).

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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