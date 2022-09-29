Стало известно о выдаче удостоверений об отсрочке от мобилизации

29.09.2022 | 14:59

На портале «Объясняем.рф» ответили на несколько очередных вопросов о частичной мобилизации, которые волнуют россиян.

Специалисты рассказали о специальных удостоверениях.

«Лица, имеющие бронь, получают удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации», - сообщает портал «Объясняем.рф».

В какой форме выдаются такие удостоверения – электронные или бумажные, специалисты пока не сообщили.

Почему под призыв попадают военнообязанные с категорией здоровья «В»?

Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанных с категорией здоровья «В» не предусмотрена Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. №31 «О мобилизационной подготовке…».

Соответствует ли действительности распространяемый в соцсетях список военно-учетных специальностей, представители которых якобы будут мобилизованы в первую очередь?

Распространяемые списки – это фейки. Как сообщили в Минобороны, в первую очередь, в рамках частичной мобилизации будут призываться граждане с востребованными военно-учетными специальностями: мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.