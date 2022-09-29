Сетевое издание|18+|Четверг|29 сен 2022|15:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

Общество

Стало известно о выдаче удостоверений об отсрочке от мобилизации

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

На портале «Объясняем.рф» ответили на несколько очередных вопросов о частичной мобилизации, которые волнуют россиян.

Специалисты рассказали о специальных удостоверениях.

«Лица, имеющие бронь, получают удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации», - сообщает портал «Объясняем.рф».

В какой форме выдаются такие удостоверения – электронные или бумажные, специалисты пока не сообщили.

Почему под призыв попадают военнообязанные с категорией здоровья «В»?

Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанных с категорией здоровья «В» не предусмотрена Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. №31 «О мобилизационной подготовке…».

Соответствует ли действительности распространяемый в соцсетях список военно-учетных специальностей, представители которых якобы будут мобилизованы в первую очередь?

Распространяемые списки – это фейки. Как сообщили в Минобороны, в первую очередь, в рамках частичной мобилизации будут призываться граждане с востребованными военно-учетными специальностями: мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте