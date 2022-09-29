Пензенцам назвали дату начисления октябрьских пенсий и пособий

29.09.2022 | 15:53

В отделении ПФР по Пензенской области сообщили сроки доставки пенсий и иных социальных выплат на октябрь.

Для жителей региона, получающих назначенные им средства через банки, график таков:

- 4-го числа профинансируют выплаты, дата доставки которых с 5-го по 12-е число;

- 12-го - за период с 13 по 19 сентября;

- 19-го - за 20-22-е числа;

- 21-го - за 23-25-е.

Отделения почтовой связи доставят пенсии по установленным в них графикам с 5 по 25 октября.

3 октября через кредитные учреждения профинансируют выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки, по уходу за детьми до полутора лет, пособия на детей от 8 до 17 лет, выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

«Ежемесячная выплата на второго ребенка до 3 лет из средств материнского капитала перечисляется ежемесячно с 3-е по 26-е число. Как правило, выплата перечисляется примерно в один и тот же промежуток в несколько дней. Если привычные даты получения пособия выпадают на выходные дни, средства перечисляются в последующие рабочие дни», - отметили в региональном отделении ПФР.

Специалисты обратили внимание пензенцев на то, что дата зачисления пенсий и иных социальных выплат на счет, открытый в банке, и установленная дата - разные понятия.