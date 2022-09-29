Сетевое издание|18+|Четверг|29 сен 2022|17:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенцам назвали дату начисления октябрьских пенсий и пособий

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В отделении ПФР по Пензенской области сообщили сроки доставки пенсий и иных социальных выплат на октябрь.

Для жителей региона, получающих назначенные им средства через банки, график таков:

- 4-го числа профинансируют выплаты, дата доставки которых с 5-го по 12-е число;

- 12-го - за период с 13 по 19 сентября;

- 19-го - за 20-22-е числа;

- 21-го - за 23-25-е.

Отделения почтовой связи доставят пенсии по установленным в них графикам с 5 по 25 октября.

3 октября через кредитные учреждения профинансируют выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки, по уходу за детьми до полутора лет, пособия на детей от 8 до 17 лет, выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

«Ежемесячная выплата на второго ребенка до 3 лет из средств материнского капитала перечисляется ежемесячно с 3-е по 26-е число. Как правило, выплата перечисляется примерно в один и тот же промежуток в несколько дней. Если привычные даты получения пособия выпадают на выходные дни, средства перечисляются в последующие рабочие дни», - отметили в региональном отделении ПФР.

Специалисты обратили внимание пензенцев на то, что дата зачисления пенсий и иных социальных выплат на счет, открытый в банке, и установленная дата - разные понятия.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте