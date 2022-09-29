Сетевое издание|18+|Четверг|29 сен 2022|17:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

Общество

Мобилизованные из Башкирии оценили условия приема в Пензе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В четверг, 29 сентября, башкирское информационное агентство «Башинформ» рассказало о том, как мобилизованная группа из их региона обустроилась в Пензе.

«Разместили наших парней в спорткомплексе одного из военных училищ. Большое, светлое, отапливаемое здание оснащено и душевыми, и туалетными комнатами, так что привести себя в порядок можно в любой момент. Каждому бойцу выделили койку, кровати есть как одно-, так и двухъярусные, но тесноты не наблюдается.

В первый день ребята отсыпались после долгой дороги, знакомились друг с другом, общались с родными, благо телефонами можно пользоваться свободно», - пишет издание.

По словам автора материала, пензенцы постарались встретить военнослужащих из Башкирии максимально гостеприимно: два дня подряд давали концерты прямо в расположении.

«Боевая подготовка как таковая пока не началась, но армейские будни уже идут полным ходом: подъем - в 6 утра, отбой тоже по распорядку, вечерняя поверка - как и положено. А еще многие парни с большой теплотой говорят о… питании», - рассказывает «Башинформ».

Перечисляются каша с мясом, гречка или перловка на завтрак, первое и второе на обед, плотный ужин.

«Большинство парней уже получили обмундирование вчера, сегодня его должны выдать оставшимся, и тогда, по информации отцов-командиров, начнется подготовка: и строевая, и тактические занятия. Все как и положено», - говорится в информационном сообщении.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — www.bashinform.ru
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте