Мобилизованные из Башкирии оценили условия приема в Пензе

29.09.2022 | 15:30

В четверг, 29 сентября, башкирское информационное агентство «Башинформ» рассказало о том, как мобилизованная группа из их региона обустроилась в Пензе.

«Разместили наших парней в спорткомплексе одного из военных училищ. Большое, светлое, отапливаемое здание оснащено и душевыми, и туалетными комнатами, так что привести себя в порядок можно в любой момент. Каждому бойцу выделили койку, кровати есть как одно-, так и двухъярусные, но тесноты не наблюдается.

В первый день ребята отсыпались после долгой дороги, знакомились друг с другом, общались с родными, благо телефонами можно пользоваться свободно», - пишет издание.

По словам автора материала, пензенцы постарались встретить военнослужащих из Башкирии максимально гостеприимно: два дня подряд давали концерты прямо в расположении.

«Боевая подготовка как таковая пока не началась, но армейские будни уже идут полным ходом: подъем - в 6 утра, отбой тоже по распорядку, вечерняя поверка - как и положено. А еще многие парни с большой теплотой говорят о… питании», - рассказывает «Башинформ».

Перечисляются каша с мясом, гречка или перловка на завтрак, первое и второе на обед, плотный ужин.

«Большинство парней уже получили обмундирование вчера, сегодня его должны выдать оставшимся, и тогда, по информации отцов-командиров, начнется подготовка: и строевая, и тактические занятия. Все как и положено», - говорится в информационном сообщении.