Общество

В Пензе на улице Баумана закладывают будущую аллею

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Для того чтобы из саженцев выросли настоящие липы с пушистыми кронами, понадобится как минимум восемь-десять лет. Пензенские специалисты по озеленению работают на опережение. На улице Баумана закладывают будущую аллею.

«В первую очередь мы сажаем там, где у нас липы либо сгнили, либо их снесли, либо опилили, либо там пеньки. А уже в последующем ищем свободные от теплосетей и водоканала места», - рассказал руководитель МБУ «Пензавтодор» Артем Спиридонов.

В рамках месячника по благоустройству запланировано высадить около 1 000 деревьев разных пород. Это и липы, и рябины, и пирамидальные тополя, и березы - все свое, выращенное в питомнике. Саженцы туи холят и лелеют несколько лет, чтобы потом они украшали улицы города.

Эта посадка - одна из первых осенних, впереди будут еще десятки таких мероприятий, в том числе и на территориях образовательных учреждений. Главное - чтобы погода дала возможность прижиться будущим деревьям.

«До наступления отрицательных температур мы должны завершить данные работы, так как приживаемость деревьев лучше в положительные», - объяснил Артем Спиридонов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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