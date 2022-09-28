Пензенский МУП наказали рублем за ямы на дорогах

28.09.2022 | 10:56

МУП «Пензавтодор» оштрафовали на крупную сумму за ямы на улицах и в проездах. Предприятию не удалось доказать неправомерность такого решения.

Согласно материалам дела, 19 мая начальник ОДН ОГИБДД УМВД России по Пензе выявил выбоины различных размеров на проезжей части Пушкарского проезда (напротив дома № 9), Ташкентского проезда (№ 7 на улице Ташкентской), а также на улицах Павлика Морозова (№ 28), Ташкентской (№ 33), Краснодарской (№ 3), Арбековской (№ 1, в сторону улицы 65-летия Победы).

Дефекты были зафиксированы в актах, к которым приложили фототаблицы.

«В судебном заседании представитель управления вину не признал, пояснил, что МБУ «Пензавтодор» не является субъектом административного правонарушения, поскольку деятельность юридического лица осуществляется на основании утвержденного Управлением ЖКХ Пензы муниципального задания, которым также определен и график его выполнения, путем согласования ежедневных планов работ МБУ «Пензавтодор», в который входят в том числе и работы по устранению недостатков дорожного покрытия», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

На заседании присутствовал и представитель управления ЖКХ города. Он не согласился с такой оценкой ситуации.

Служители Фемиды достоверно установили, что именно «Пензавтодор» несет ответственность за состояние фигурирующих в деле участков улиц. МУП не принял меры к тому, чтобы покрытие обеспечивало безопасность дорожного движения.

Предприятию назначили штраф в 100 000 рублей. 22 сентября постановление суда вступило в законную силу.