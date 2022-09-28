Общество

Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных

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Минобороны России открыло горячую линию для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Номера для связи: 8 (800) 100-77-07; 8 (495) 498-43-54; 8 (495) 498-34-46.

Уточняется, что по телефонам можно получить информацию о месте нахождения военнослужащего и о порядке частичной мобилизации.

Ранее уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова сообщила, что все, кто столкнулся с нарушением законодательства о мобилизации, могут обратиться за помощью по электронной почте (upch58@mail.ru), через сайт (ombudsmanpnz.ru) и по телефону (8 (8412) 68-16-24, 68-70-51).

Также продолжает действовать горячая линия 122, сайт https://объясняем.рф/, телефон военного комиссариата Пензенской области (8 (8412) 68-84-96 по будням с 8:00 до 17:00).

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