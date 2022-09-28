Имеющие детей получат отсрочку от мобилизации

28.09.2022 | 21:31

В Государственную думу РФ внесен законопроект, предусматривающий поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Документ должен расширить перечень обстоятельств, дающих право на отсрочку при частичной мобилизации.

В настоящее время в законе указано, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель). А также гражданам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.

В пояснительной записке сказано, что новый законопроект направлен на защиту прав несовершеннолетних в России и реализацию политики РФ в вопросе демографии.

В соответствии с новой инициативой, отцы с тремя детьми до 18 лет смогут также получить отсрочку от мобилизации.

«На заседании Государственной Думы 27 сентября 2022 года было озвучено предложение внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, поднять возраст детей до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения - до 23 лет», - указано в документе.

Если документ будет принят, то поправки вступят в силу со дня официального опубликования соответствующего законопроекта и будут распространяться на правоотношения, вступившие в силу с 21 сентября 2022 года.