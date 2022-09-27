Военком рассказал, будут ли призывать пензенских женщин-медиков

27.09.2022 | 14:54

Призывать женщин-резервистов пока не планируется. Об этом во вторник, 27 сентября, во время брифинга заявил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Речь идет о медиках.

По словам военкома, «повестки им разослали для уточнения учетных данных». После проверки информации женщин отпускают.

Ранее в минобороны отметили, что есть должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности, например медработник, но потребность в таких специалистах минимальная.